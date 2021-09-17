Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Öyle bir Diyanet İşleri Başkanı'na sahibiz ki, dinden başka her şeyden anlıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dini siyasetin emrine amade kıldığına işaret ederek, "Türkiye hiçbir dönemde böylesine kifayetsiz ve dinin temel ilkeleri konusunda duyarsız bir Diyanet İşleri Başkanı görmedi... Öyle bir diyanet işleri başkanına sahibiz ki dinden başka her şeyden anlıyor. Bir gün elinde kılıçla Ayasofya’da hutbeye çıkıyor, bir gün Yargıtay binasının açılışında dua okuyor, bir başka gün ise sosyal medyayı hizaya getirmek için sansür yasası öneriyor. Hızını alamıyor Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri konusunda fetvalar üretiyor. Daha da önemlisi, din sanki bir yönetim modeli öneriyormuş gibi, yasaların dine göre düzenlenmesini talep ediyor." diye yazdı.

Ali Erbaş'ın "görsel dindarlık" peşinde olduğunu belirten Ocaktan, "Muhtemelen Diyanet İşleri Başkanı, ahlaki çürümeyi her gün biraz daha derinleştiren yolsuzlukları, hukuksuzlukları, liyakatsizlikleri, Allah’ın insana bahşettiği en doğal özgürlüklerin yok edilmesini dinin esası olarak görmüyor olmalı ki bu konuda tek kelime söyleme ihtiyacı bile hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

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