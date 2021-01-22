Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Otoriter liderlere güç veren Trump'tan dünyanın kurtulması önemli bir kazanımdır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "insanlığın hayatına karabasan gibi çöken otoriter liderlere güç veren" eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyanın kurtulmasının önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Elbette Biden geldi diye demokrasinin krizi bugünden yarına bitmeyecek. Zira bu yapısal bir sorun ve kısa vadede liberal demokrasinin üstenci bakışının tedavi edilmesi hiç kolay olmayacaktır. Ama en azından vahşi kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerin liberal züppeliklerle ortadan kaldırılamayacağı görülecektir diye düşünüyorum." diye yazdı.

Joe Biden'ın yemin töreninde yaptığı konuşmaya işaret eden Mehmet Ocaktan, "Biden, Müslümanlardan nefret eden Trump’ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını bir kararname ile ortadan kaldırdı. Eminim ki bu demokrasi rüzgarının bütün dünyada pozitif anlamda sonuçları olacaktır. Meseleye bu çerçeveden baktığımızda, Türkiye’de “hukukun üstünlüğü”ne itibar etmeyen, adaletin dağıtımının siyasi iradenin işaretiyle gerçekleşmesini savunan antidemokratik çevrelere rağmen, evrensel hukuk normları anlamında yeni bir dönemin başlaması kaçınılmaz hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

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