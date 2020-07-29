Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Osman Kavala'nın özgürlüğü 1000 gündür belgesiz, dayanaksız bir şekilde elinden alınmış durumda

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan, Gezi Protestolarını organize etmekle suçlandığı davadan beraat etmesine karşın, başka bir soruşturmadan yakalama kararı çıkarılan ve tahliye edilmeyen iş insanı Osman Kavala'nın 1000 gündür cezaevinde olduğunu belirterek, "Galiba adaletin ömründen 1.000 gün düşmemiz gerekiyor. Zira Kavala’nın özgürlüğü 1.000 gündür belgesiz, dayanaksız bir şekilde elinden alınmış durumda." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, zaman zaman kendisine gönderilen maillerde "Osman Kavala'yı savunmak sana mı düştü?" şeklinde itirazlar karşısında hayretler içinde kaldığını vurgulayarak, "Ne demek yani... Adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalan birinin hakkını savunmak için onu tanımamız mı gerekiyor?

Bu nasıl bir vicdandır ki farklı düşüncelere, farklı kimliklere, farklı inançlara sahip insanlara yapılan hukuksuzluklar karşısında suskun kalmayı bir meziyet olarak görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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