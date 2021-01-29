Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Oğuzhan Asiltürk ömrünün sonbaharını AKP-Bahçeli ve Perinçek'e muhteşem bir kıyak çekerek noktalamak istiyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrasında tartışılmaya başlayan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımına yönelik yazısında, "AK Parti-MHP-Perinçek gemisine Karamollaoğlu ile birlikte gitmek pek mümkün gözükmüyor. Muhtemelen Temel Bey’siz bir formül üretilecektir..." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin siyasette önemli bir aktör olmasının Temel Karamollaoğlu'nun eseri olduğuna işaret eden Mehmet Ocaktan, "Muhtemelen Oğuzhan Asiltürk ömrünün sonbaharını AK Parti, Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek’e muhteşem bir kıyak çekerek noktalamak istiyor. Asiltürk’le birlikte gemiye kimler atlar bilemem, ama Saadet camiasının bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin." diye yazdı.

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