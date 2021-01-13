Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Oğuzhan Asiltürk, AK Parti ve MHP'yi kurtarabilir mi?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yasaya da yargı kararına da hiç gerek duymadan KHK ile istenilen kararın alınabildiğini, istenilen uygulamaların yasaklanabildiğini belirterek, "Ancak bu sistemin iktidar açısından bir tek kusuru var, o da 50+1 mecburiyeti... İnsanların derin bir yoksulluk ve açlığa mahkum olduğu, AK Parti-MHP koalisyonunun Türkiye’yi pandemi sürecini en kötü yöneten ülkeler arasına soktuğu, dahası halkına aşı bile temin edemediği şu günlerde koalisyon ortaklarının derdi çok büyük...

Çünkü yönetilemezlik sorunu büyüdükçe koalisyon da kan kaybetmeye devam ediyor. İşte tam da bu yüzden AK Parti-MHP koalisyonunda telaşlı günler yaşanıyor. Ufukta iktidarı mutlu edecek güzel günler gözükmediği için, doğal olarak iktidar “sihirli formül” arayışına girmiş bulunuyor." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesini değerlendiren Mehmet Ocaktan, "Saadet Partisi ilkeli bir parti, dolayısıyla Oğuzhan Asiltürk istedi diye Cumhur İttifakı’nın mutluluğu için ilkelerinden vazgeçmesi beklenmemelidir. Eğer hatırlarsak, gerek 24 Haziran genel seçimleri, gerekse yerel seçimler öncesinde de Saadet Partisi’ne benzer teklifler yapılmış ve sonuç vermemişti." ifadelerini kullandı.

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