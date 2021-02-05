Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Öğrenciler birlikte oluşturdukları hoşgörü kültürüyle Türkiye'nin ihtiyacı olan birlikte yaşamanın en güzel resmini çiziyorlar

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne atamasının ardından öğrencilerin başlattığı protesto gösterilerini değerlendirdiği yazısında, "Ortada hiçbir kanıt ve belge olmadan ve henüz mahkeme önüne bile çıkmadan memleketin gencecik insanlarını “bunlar teröristtir, barbardır, vandaldır” gibi vicdanları yaralayan bir dille suçlamak devlet adamlığına yakışır bir tutum olamaz." ifadelerini kullandı.

En doğal protesto haklarını kullanan öğrencilere ezilet edildiğini, normal ve demokratik bir ülkede bu tip manzaraların kabul edilemeyeceğini ifade eden Mehmet Ocaktan, "Ama bu kez öğrenciler, 28 Şubat’ta başörtüsünün özgür olduğu üniversitelerden birisi olan Boğaziçi’ne yakışan bir üslupla iktidara ve Türkiye’ye kelimenin tam anlamıyla bir demokrasi dersi veriyorlar. Dindar, laik, sosyal demokrat, sol ya da başka kimliklere mensup bütün öğrenciler demokratik değerler ortak paydasında buluşarak hem demokratik eylem haklarını kullanıyorlar, hem de eylemi sabote etmek isteyenlere karşı ortak tavır sergileyebiliyorlar.

Ve birlikte oluşturdukları hoşgörü kültürüyle Türkiye’nin ihtiyacı olan birlikte yaşamanın en güzel resmini çiziyorlar." diye yazdı.

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