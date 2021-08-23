Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Müslüman dünya bu demokrasi işini başaramıyor, bu gidişle başarması da pek mümkün gözükmüyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasından sonra Türkiye'de yapılan övgüleri görünce, Müslüman dünyanın neden perişan halde olduğunu somut örneklerle görülmüş olduğunu belirterek, "Taliban kimi zihinlerde öyle bir şarhoşluk hali yaratmış ki gazetelerden televizyonlara ve sosyal medyaya kadar pek çok mecrada adeta bir hezeyan yarışı yaşanıyor." diye yazdı.

Taliban'ın Afganistan'da normalleşme sağlayacağına inananları hayret ve ibretle karşılamak gerektiğini belirten Ocaktan, "Maalesef İslam ülkelerinin hemen tamamında altını çizebileceğimiz demokratik bir sistem örneği yok. Bu açıdan Türkiye, Müslüman dünya için iyi bir örnek ve doğru bir demokratik model oluşturabilirdi. Nitekim AK Parti iktidarı demokratikleşmede, hukuki reformlarda iyi bir başlangıç yapmış ve özellikle Müslüman ülkelerde umutları yükseltmişti. Ama ne yazık ki bugün geldiğimiz nokta çok dramatik bir duruma işaret ediyor. Hukukun üstünlüğü kayboldu, özgürlükler askıya alındı, insan haklarında ise hızla dibe doğru gidiyoruz.

Eğer bunca demokrasi tecrübesine sahip olan Türkiye’de, büyük beklentilerle iktidara gelen ve demokratikleşmede önemli adımlar atan AK Parti’nin hikayesi bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmışsa, Taliban’dan değişim beklemek abesle iştigaldir. Demek ki Müslüman dünya bu demokrasi işini başaramıyor, bu gidişle başarması da pek mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

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