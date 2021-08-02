Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Muhtemelen yeni uçakları beklerken, dağıtılan çayları içerek teselli bulmaya çalışacağız

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'yi "uçurma" sloganıyla başlayan "Türk tipi" rejimin, kurumların iflas ettiği ve ülkeyi kaosa mahkûm ettiğini belirterek, "En son yüreğimizi yakan orman yangınları memleketin yönetim anlamında nasıl sahipsiz olduğunu en bariz şekilde ortaya koymuş oldu. Bu ülke yıllardır sıcak yaz günlerinde yangın felaketleriyle boğuşuyor ama bu sene felaketin boyutları çok büyük. Doğal olarak çok daha ciddi bir mücadele gerekiyor.

Ancak bizzat bakanların ve cumhurbaşkanının açıklamalarından öğreniyoruz ki yangını söndürecek uçağımız yokmuş. Yetkililer henüz ikna edici açıklamalar yapabilmiş değiller ama, anlaşılan Türk Hava Kurumu çoktan devre dışı bırakılmış, uçakları da atıl bir şekilde hangarlarda çürümeye terkedilmiş..." diye yazdı.

"Uçaklarımız olmadığına göre ormanlarımız yanmaya devam edecek demektir" diyen Ocaktan, "Bu durumda yangınları “kader”e havale edip yeni uçaklar alınıncaya kadar sabretmemiz gerekiyor anlaşılan… Muhtemelen yeni uçakları beklerken dağıtılan çayları içerek teselli bulmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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