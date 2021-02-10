Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Muharrem İnce, Cumhur İttifakı gibi hiçbir kanıt olmadan uzun tutuklulukların sürmesinde bir beis görmüyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin ayrılış hikâyesinin biraz tuhaf olduğunu belirterek, "Ayrıca açıkça ifade etmek gerekiyor ki İnce’nin ayrılış hikayesi pek de sahici gerekçelere dayanmıyor. Bir kere koalisyon ortakları muhalefeti hangi argümanlar üzerinden eleştiriyorsa, İnce de aynı argümanlarla muhalefete yükleniyor. İktidar, muhalefeti nasıl yerli ve milli olmamakla, “dış güçler”in uzantısı olmakla suçluyorsa, Muharrem İnce de aynı şekilde “ABD’den demokrasi dilenmekle” suçluyor." diye yazdı.

Millet İttifakı içinde yer alan partilerle yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarına dikkat çeken Mehmet Ocaktan, "Ancak İnce’nin şu ana kadar parlamenter sistemi istediğine dair hiçbir açıklaması yok. Bu durumda Muharrem İnce’nin Cumhur İttifakı’nın memlekete armağan(!) ettiği yeni rejime daha yakın olduğunu söylemekte sanırım bir beis olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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