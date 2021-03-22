Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Merkez Bankası'nda oynanan kumar, yeni AK Parti'nin kendisini de aşan en çılgın hamlesi olsa gerek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek ambalajlı yeni AKP'nin yakında eski AKP'yi ihanetle suçlaması durumunda şaşırmamak gerektiğini belirterek, "En son Merkez Bankası’nda oynanan kumar, yeni AK Parti’nin kendisini de aşan en çılgın hamlesi olsa gerek. Zira Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ne cumhurbaşkanına, ne vatandaşa, ne de yerli ve yabancı yatırımcıya zerrece faydası olmadığını bile bile gerçekleştirilen bu ekonomik intihar dalışını akıl ve mantıkla izah etmek mümkün değildir.

Her ne kadar görünür gerekçe ‘faiz kararı’ gibi anlaşılmaya müsaitse de, aslında bunun siyaseten inandırıcılığı şüphelidir. Kaldı ki bütün faiz kararları zaten cumhurbaşkanının bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşmektedir, buna eski bakan Berat Albayrak döneminde alınan kararlar da dahil..." diye yazdı.

AKP'ye “Bakın bu anlayışla yolunuza devam ederseniz hep birlikte felakete doğru gidiyoruz” çağrısında bulunmanın artık hiçbir faydası bulunmadığını savunan Ocaktan, "Kaldı ki sadece son iki yıllık performansına baksa bile kendini nasıl bir çaresizliğe hapsettiğini rahatlıkla görebilecektir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...