Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Madem evrensel hukuk normlarını ve AİHM kararlarını tanımıyoruz o zaman ne işimiz var ki orada

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş'ın "derhal tahliye edilmesini" ve Ankara'nın kararı yerine getirme yükümlülüğünü hatırlattığını belirterek, "Bugün kendini adeta son mahkeme gibi gören iktidar da çok iyi biliyor ki hukuk devletinin hakim olduğu, yargının bağımsız ve tarafsız kararlar verdiği bir ülke hem kendi vatandaşları için güvenli bir liman, hem de bütün dünya nezdinde güven ve itibarın teminatıdır.

Bu böyle olduğu içindir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ay önce “Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz” diyerek ülkedeki demokrasi açığını kapatmak için reform ve normalleşme sinyali vermişti. Ama bugün, kendi yaptığımız reformları bile inkar etme pahasına AİHM kararlarını tanımayacağımızı bütün dünyaya açıkça ilan ediyoruz." diye yazdı.

Türkiye'nin özgür iradesiyle AİHM'in kararlarını ve kendi yasalarının üzerinde bir hukuk mercii olarak kabul ettiği için orada bulunduğuna işaret eden Ocaktan, "Oturup kimseye afra-tafra yapmadan, Türkiye toplumunu da “yerli-milli” masallarıyla boş hayallere sevketmeden bir karar verelim artık. Eğer önce hukuk güvencesi isteyen yabancı yatırımcıya ihtiyacımız yoksa, bütün dünyaya meydan okuyacak kadar güçlü ve zengin bir ülkeysek çıkalım ve gelişmiş dünyaya “Sizin yatırımlarınıza da, paranıza da, hukukunuza da ihtiyacımız yok” diyerek hadlerini bildirip ülkemizin kapılarını dünyaya kapatalım olsun bitsin..." ifadelerini kullandı.

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