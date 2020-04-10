Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İnsanlar hamasetin, beka söylemlerinin karın doyurmadığını yakından görmüş oldu

Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, içinden geçilen insanların, aklın ve bilimin toplumlar ve kurumlar için büyük bir değer ifade ettiğini yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Ve insanlar karantina günlerinde hamasetin, beka söylemlerinin karın doyurmadığını, sadece derdine merhem olan kurumların, kişilerin bir değer ifade ettiğini yakinen görmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) felaketinin bugüne kadar itibar edilmeyen bir farkındalığın oluşmasına da vesile olabileceğine vurgu yaptığı yazısında, "Zira toplum bu süreçte, siyaset kurumunu ve bütün devlet kurumlarını daha yakından gözlemleyip-denetleyerek “denge-denetleme” sistemiyle sorunların çözümünün nasıl kolaylaştığını yakinen keşfetmiş oldu. Bir başka ifadeyle devleti yönetenler, toplumun “gözümüz üzerinizde” ifadesinde somutlaşan toplumsal denetleme ile ilk kez bu kadar net bir şekilde yüzleştiler." diye yazdı.

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