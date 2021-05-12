Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidarların hesap vermesini sağlayak hukuk sistemi kuramazsanız, her taraf dindar nesille dolsa bile karanlık bir fotoğraf kaçınılmazdır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye dahil bütün İslam ülkelerinde İslam'ın sesinin yükseldiğini ancak aynı ülkelerde ekonomik sefalet, yolsuzluk, hukuksuzluk, despotizmin de yükselişte olduğuna işaret ederek, "Müslüman dünyanın sorunlarını çözmenin dindar nesil yetiştirme seferberlikleri düzenleyip Müslümanların sayısını arttırmakla mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Eğer iktidarların hesap vermesini sağlayacak bir hukuk sistemi ve kurumsal mekanizmalar inşa edememişseniz, ülkede herkes Kur’an’ı ezbere okusa ve doğudan batıya her taraf dindar nesillerle dolsa bile o ülkenin hukuk cinayetlerinin olağan hale geldiği, insan hakları ihlallerinin, yoksulluğun, yolsuzluğun diz boyu olduğu, özgürlüklerin despotik liderlerin insafına terkedildiği karanlık bir fotoğrafa mahkum olması kaçınılmazdır." diye yazdı.

Hilafet kavramının Müslüman donyasında dinin bir gereği gibi kabul edilerek totaliter zihniyetlerini beslediğini belirten Ocaktan, "Maalesef “hilafet” kavramına yüklenen bu anlam, zamanla Müslümanları hilafetle Tanrı’yı aynileştirmek gibi tehlikeli bir noktaya götürmüştür." ifadelerini kullandı.

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