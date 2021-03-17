Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar ortağı gazetecilerin-yazarların gözünde fakirlerin, emeklilerin hayatlarını daha iyi yaşamaya hakkı yoktur

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidar ortağı gazetecilerin-yazarların günde 5 vakit tekrarladığı "yerli" ve "milli" sloganlarının ezberlendiğini belirterek, "Dolayıyla iki-üç ayda bir izlediğinizde de pek bir şey kaybetmiş sayılmazsınız… Özellikle kendilerini dindar-muhafazakar olarak tanımlayan yazarlara göre AK Parti’ye karşı olmak “Haçlı kuşatması”na taraf olmaktır, Cumhur İttifakı’na zarar verecek her davranış “Küresel şeytan üçgeni”nin kuşatmasının önünü açacaktır.

Memleketin böylesine güllük-gülistanlık olduğu, kimsenin geçim sıkıntısı çekmediği, işsizliğin azaldığı, ekonominin uçuşa geçtiği bir Türkiye’de iktidar medyasının neden bu kadar mutsuz olduğunu anlamak maalesef pek mümkün değil." diye yazdı.

İktidar ortağı yazarların ve gazetecilerin Cumhur İttifakı için çok endişelendiklerini belirten Mehmet Ocaktan, "Kanaatim odur ki iktidar medyasına huzur batıyor, mesela iktidar kayığında yer alan bir gazeteci hiç gereği yokken FETÖ’nün siyasi ayağını gündeme getiriyorsa, bu doğrudan AK Parti’yi hedef alan bir hamledir. Çünkü herkes biliyor ki geçmişte Fetullah’la en çok içli-dışlı olan parti AK Parti’dir. Her ne kadar yazar, AK Parti ile ilgili gizli niyetini Meral Akşener’e iftira atarak örtmeye çalışsa da… Anadolu’da bir söz vardır: Fazla kurcalama üzerine kaçırırsın…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...