Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar korkuya ve hamasete dayalı bu siyaset tarzıyla yoluna devam ederse, yerel seçimlerde yaşadığı hezimetin bir yenisine hazır olmalıdır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim startı başlatmasının erken seçim hazırlığı tartışmalarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Erdoğan'ın iyimserlik rüzgârı yakaladığına inandığı taktirde baskın seçime gidebileceğini belirten Ocaktan, "Ancak şu anda, iktidar nimetlerinden fazlaca yararlanan imtiyazlı kesimler hariç, toplumun büyük bölümü derin bir ekonomik kriz yaşıyor, kiralarını ödeyemeyen, evine ekmek götüremeyen insanlar intihar ediyor. Böylesine acıların, ekonomik mağduriyetlerin yaşandığı bir ortamda herhalde hiçbir iktidar ‘erken seçim’in adını bile anmayacaktır.



Seçim erken mi olur, yoksa zamanında mı olur o ayrı bir bahis… Eğer iktidar korkuya ve hamasete dayalı bu siyaset tarzıyla yoluna devam ederse, yerel seçimlerde yaşadığı hezimetin bir yenisine hazır olmalıdır." diye yazdı.

Seçim hesabı yapan hiçbir iktidarın kesintisiz OHAL'le seçime gitme hesapları yapmayacağına dikkat çeken Mehmet Ocaktan, "İktidar yerel seçim öncesindeki ezberlerini aynen tekrarlamakta bir beis görmüyor. Çözemediği ve çaresiz kaldığı her sorunu “dış güçler”e havale edip, muhalefeti dış güçlerin ekmeğine yağ süren hainler olarak görmeye ve onları şeytanlaştırmaya devam ediyor. Yani muhalefet yapmayın, itaat edin…

Elbette bazıları konforlarının devamı için “itaat” edip kendilerini mutlu hissetmeye devam edeceklerdir. Ama bilinmeli ki vicdanları yaralayan bunca kirlilik hiçbir iktidar için hayırlı bir sonuç üretmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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