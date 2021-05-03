Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar "içki yasağı" ile kendisini kurtaracağına inandığı bir icatta bulundu

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 17 günlük tam kapanma süresinde alkollü içecek yasağı konulmasının, iktidarın kendi başarısızlık izlerini örtmeye yönelik olduğunu belirterek, "İktidar cenahından her gün üst üste içki açıklamaları yapılıyor. Zannedersiniz ki memleketin bütün problemleri bitti, bir de içki satışlarını yasaklarsak her şey güllük-gülistanlık olacak…

Ama ne yazık ki mesele bu kadar basit değil; zira iktidar henüz şu ana kadar Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının arka kapılardan nereye gittiğini, kimlere hangi fiyatla satıldığını izah edebilmiş değil. Kendi şirketinden usulsüz dezenfektan alımı yapan bakanın dizi halinde medyada yer alan maceraları konusunda hukukun ne dediğini de şu ana kadar öğrenebilmiş değiliz." diye yazdı.

İktidarın, alkollü içecek yasağının kendisini kurtaracağını inandığı bir icraat olduğuna işaret eden Ocaktan, "Eğer Haziran’da kırmızı kar yağarsa muhtemelen iktidar 128 milyar doların akıbetini sormamızı, aşı tedarikindeki sefaletimizi, salgında dünyada ikinci, Avrupa’da birinci sırada yer almamızı, yoksulluğu-yolsuzluğu sorgulamamızı engellemeyi başaracak demektir. Gördüğünüz gibi müthiş bir illüzyon… Bir taşla iki kuş vurmak böyle bir şey olsa gerek, hem günahlarınızın üzerine perde çekiyorsunuz, hem de “Aman mütedeyyin kesimi karşımıza almayalım, sonra bize sarhoş suçlamasında bulunurlar” endişesine kapılan muhalefetin sesini kısıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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