Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Erdoğan, reform söylemlerinden tedirgin olan MHP'yi küstürmek niyetinde değil

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, MHP korkusuyla AKP'nin reform yapmasının hiç de kolay olmayacağını belirterek, "Bir taraftan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaları gerektiğini söyleyen Bülent Arınç, bizzat Erdoğan tarafından “fitne çıkarmakla” suçlanıp Yüksek İstişare Kurulu’ndan gönderiliyor, bir taraftan da AK Parti’nin kuruluşundan bu yana temel taşlarından birisi olan İhsan Arslan disipline sevk ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla da yetinmiyor ve adeta “hukuk reformu” vaadini boşa çıkaran bir üslupla “Gereken adımları niye atmıyorsunuz” diye yargıya sitem ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan reform söylemlerinden tedirgin olan MHP’yi asla küstürmek niyetinde değil." diye yazdı.

Erdoğan'ın reform söyleminin özellikle ekonomi üzerinden dillendirmeye özen gösterdiğine işaret eden Mehmet Ocaktan, "Yarın günü geldiğinde MHP’ye dönüp “Ekonomiyi ayağa kaldırmak için yabancı yatırıma ihtiyacımız var, bunun için de hukuk reformunu yapmak zorundayız” derse doğrusu hiç şaşırmam. Çünkü Türkiye’nin de, Erdoğan’ın da reform adımı atmaktan başka bir şansı yok." ifadelerini kullandı.

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