Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Dini ideolojik bir aygıta indirgeyen bu anlayış, insanları devlet karşısında sürüye dönüştüren despotik bir yapılanmadır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren pandemi yasaklarının kalktığını, ancak saat 24'ten sonra müzik yasağının devam edeceğini belirterek, "Doğrusu böyle bir yasağın mantığı nedir anlamak mümkün değil. Müziğin desibelini belli bir saatten sonra ayarlamayı anlayabilirim, ama yasaklamanın hiçbir mantıklı izahı olamaz." diye yazdı.

İslam ülkelerinde yaşanan tecrübelerin, birtakım baskıcı uygulamaları İslam'la meşrulaştırma girişimlerinin despotizmle sonuçlandığına işaret eden Ocaktan, "Maalesef Müslüman dünyadaki siyasetçilerin ve İslamcı entelektüellerin zihin dünyalarında var olmaya devam eden “İslam devleti” hayali, Müslümanların demokratik değerlerle buluşmalarının önündeki en büyük engellerden birisidir.

Oysa dinde de, demokratik sistemde de esas olan insanların hiçbir devlet tasallutuna ve yönlendirmesine maruz kalmadan kendi hayat tarzlarını özgürce seçebilmeleridir." ifadelerini kullandı.

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