Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Dindar kesimler yozlaşmaya ilişkin sorgulama yapamazlarsa ayaklarını sağlam basabilecekleri bir zemin kalmayacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, uyuşturucu alırken görüntülenen, AKP büro elemanı olarak tanıtılan Kürşat Ayvatoğlu'nu değerlendirdiği yazısında, "İşin başında “pudra şekeri” diyen, sonra kokain çektiğini itiraf eden, lüks arabalarda dolaşıp etrafa para saçan bu “becerikli Kürşat”ın bize gösterdiği yozlaşma resmi kelimenin tam anlamıyla bir ibret vesikası niteliğindedir. AK Parti’ye iktidardan nemalanmak için geldiğini adeta övünerek anlatan bu genç adamın şu sözleri gerçekten düşündürücüdür: “Benim durumumda yüzlerce genç var, bir çoğu nüfuzlu ailelerin çocukları.” Peki bu duruma şaşırdık mı? Elbette hayır, çünkü hukuku, hakkaniyeti, liyakati ve ahlaki ilkeleri çoktan temel ilkeleri arasından çıkaran bu parti, ne yazık ki epey bir süredir yolsuzluk ve çürümüşlükle birlikte anılır hale gelmiştir. Maalesef bu gidişat esas itibariyle AK Parti’ye gönül verenleri yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

AKP ile yolsuzlukların daha derinleştiğini ve sıradan olay haline dönüştüğüne işaret eden Mehmet Ocaktan, "Çok dramatik bir durum ama “becerikli Kürşat” örneğinde olduğu gibi AK Parti iktidarından nemalanmak isteyenleri engelleyen bütün hukuki yaptırımlar, ahlak ve liyakat kriterleri buharlaştığı için haksız kazanç elde etmek isteyenlerin önü sonuna dek açıldı. Öyle ki hakka-hukuka riayet etmek bir beceriksizlik göstergesi haline geldi. Ve doğal olarak parti içinde yer alan önemli bir kesim pastadan pay kapma yarışına girdi.

Hemen belirtelim, eğer dindar kesimler güce, iktidara, yozlaşmaya ilişkin esaslı bir sorgulama ve özeleştiri yapamazlarsa yarın ayaklarını sağlam basabilecekleri bir zemin de kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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