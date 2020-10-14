Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Devleti yönetenler ve birkaç iş adamı hariç, insanlar hiçbir dönemde olmadığı kadar ağır bir geçim sıkıntısı yaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin yönetilemezlik sorunu büyüdükçe, sokaktan siyasete kadar her kademede erken seçim senaryolarının artmaya başladığını belirterek, "Aslında henüz önünde üç yıllık bir süre varken iktidarın, yani AK Parti-MHP koalisyonunun enken seçim hamlesi yapmasının bir mantığı yok. Eğer Bahçeli bir sabah kalkıp “haydi erken seçime...” gibi bir çıkış yapmazsa, 2023’ten önce erken seçim pek mümkün gözükmüyor." diye yazdı.

AKP-MHP koalisyonunun erken seçime gidemeyeceğini iddia eden Ocaktan, "Neden gidemeyeceğini anlamak için ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa kadar her alanda ortaya çıkan manzaraya yakından bakmakta yarar var.

İktidar doların ateşini düşürmek için 120 milyar dolar harcamasına ve Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesini bile bitirmesine rağmen Türk parası kan kaybetmeye devam ediyor. Kağıt üzerindeki düzeltmelere rağmen, halkın fiili anlamda yaşadığı işsizlik ve enflasyon artmaya devam ediyor. Devleti yönetenler ve etrafında şatafat içinde yaşayan birkaç iş adamı hariç, insanlar hiçbir dönemde olmadığı kadar ağır bir geçim sıkıntısı yaşıyor, esnaflar kepenk kapatıyor, işsizler ordusu her geçen gün büyüyor." ifadelerini kullandı.

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