Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Demokrasi işlerinden vazgeçen AK Parti, CHP'nin 1940'lardaki haliyle kalmasını istiyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ten söz ederken, "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı için başlayan tartışmaları değerlendirdiği yazısında, "Canan Kaftancıoğlu örneğinde de net olarak ortaya çıktı ki, toplumun farklı kesimlerinin belli tabuları var, hurafeleri var, kutsal ve ulu önderleri var. Özellikle solun ve dindar-muhafazakar kesimlerin Ortodoks mahalleri tabularından, hurafelerinden vazgeçmek istemiyor.

Mesela CHP içinde dünyayı hala ‘üniformalı’ bir zihin yapısıyla anlamaya çalışan, dolayısıyla Mustafa Kemal’in modernleşme projesini “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” cümlesinden ibaret zanneden Ortodoks sol, “‘Atatürk’ diyemeyen bir il başkanına gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır” diyerek ‘emir-komuta’ mantığı ile Kaftancıoğlu’nu hizaya getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İktidar medyasının CHP'nin yeni değişimci halinden çok mustarip olduğunu ileri süren Mehmet Ocaktan, "Galiba bu meseleye şöyle bakmak gerekiyor; son dönemde ulusalcı bir çizgiye evrilen ve giderek CHP’nin 1940’lardaki fonksiyonunu icra etmeye başlayan ve demokrasi işlerinden vazgeçen AK Parti, CHP’nin de demokrasi ve değişim işlerinden vazgeçmesini, 1940’lardaki haliyle kalmasını istiyor. Benzerliğe bakın ki ulusalcı sol da tıpkı AK Parti gibi, CHP’nin 1940’lardaki haliyle kalmasını ve dolayısıyla kutsallarına olan imanlarının demokratik değerlerle zehirlenmemesini istiyorlar." diye yazdı.

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