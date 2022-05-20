Karar yazarı Mehmet Ocaktan'dan SADAT yorumu: Neden bu faaliyetleri devlet değil de bu kurum yapıyor; devletin kabiliyeti yok mu?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına giderek "Terörist yetiştiriyorlar" sözleriyle gündeme getirdiği ve seçim güvenliği konusunda işaret ettiği SADAT'la ilgili olarak, "Üzerinde fazlaca şaibe bulunan, devletle ilişkileri yasal olarak tanımlanmamış bir kurum başka ülkelerde askeri eğitimler veriyor ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği silahları pazarlıyor. Neden bu faaliyetleri devlet değil de bu kurum yapıyor? Devletin bu faaliyetleri yürütecek bir kabiliyeti yok mu yani..." dedi.

Ocaktan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef iktidar her konuda olduğu gibi bu tür yapılar konusunda da yeterince şeffaf değil. Bu yüzden de hakkında çok sayıda iddia bulunan SADAT’la ilgili toplumda farklı endişeler oluşuyor.

Nitekim geçtiğimiz günlerde SADAT’ın önüne giderek açıklamalarda bulunan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır…' diyerek toplumdaki endişeleri dillendirmiş oldu.

Bu meselenin seçim güvenliği ile ne ilgisi var diyebilirsiniz, belki de yoktur, eğer gerçekten yoksa bunu açık yüreklilikle topluma izah etmeleri ve kanıtlamaları gerekir.

Unutmayalım, bu ülke 90’lı yıllarda devlet adına racon kesen, arkasında çok sayıda faili meçhuller bırakan yapıların yarattığı devasa bir kirliliğin içinden çıkarak bugünlere geldi. İşte tam da bu yüzden yaşanmışlıkları yok saymak gibi bir lüksümüz olamaz.

Bütün bu tecrübelerden sonra, yoğurdu üfleyerek yiyen siyasetçileri suçlamak yerine iktidarın, devletin güvenilirliğini millete göstermesi daha hakkaniyetli bir tutum olacaktır."