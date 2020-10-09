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Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle birlikte, hukuk iktidarın kontrolü altına girdi

09 Ekim 2020 08:24

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin son dönemde hukuk devleti anlaşında ağır kayıplar vermeye devam ettiğine dikkat çektiği yazısında, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, hukuk sistemimiz iktidar erkinin kontrolü altına girmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla oluşturulan hukuki yapıların, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir mekanizmaya dönüştüğünü belirten Ocaktan, "Esas tehlike iktidarı sınırlandırmakla görevli yargısal kurumların, iktidarı tahkim eden bir mekanizma hâline dönüşmüş olmasıdır. Maalesef son dönemde, iktidarı sınırlamakla yükümlü kurumlar görevlerini yapamaz hale geldiği için, yani “denge-denetleme” prensibi buharlaştığı için iktidar her türlü sınırlamadan muaf durumdadır." diye yazdı.

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