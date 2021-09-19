Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu ülkede yaşamanın insanlara bu kadar acı vermesi ne büyük bir talihsizlik...

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 1147 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın "Eşim Ekim 2017’den beri cezaevinde. Son derece ağır suçlamalarla yargılanıyor. Bu anlaşılması zor süreç, bizim hayatımızın dört yılına mal oldu. Onun cezaevinde geçirdiği dördüncü yazın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu alışılacak bir şey değil." sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Hukukun işlemediği, insan hayatının en değerli varlığı olan özgürlüklerin askıya alındığı bir ülkede yaşamanın ne kadar acıtıcı olduğunu anlamak için sanırım sadece Kavala davasına bakmak bile yeterli olacaktır. Sadece Kavala değil elbette, daha pek çok insan hiçbir hukuki gerekçe olmadan, hatta doğru dürüst bir iddianame bile hazırlanmadan cezaevinde tutuklu kalmaya devam ediyor.

Bu ülkede yaşamanın insanlara bu kadar acı vermesi ne büyük bir talihsizlik… İfade özgürlüğünün ortadan kalktığı, kimsenin kendini güvende hissetmediği, gençlerin gelecek hayallerini kaybettiği bir ülkenin insanları nasıl mutlu olabilir ki…" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının her şeyi biat esasına dayandırdığına işaret eden Ocaktan, "Galiba, iyi başlayan ama vicdanlardaki kirliliğin tahammül sınırlarını aşması yüzünden umutsuzluğa dönen bir iktidar hikayesinin sonuna geliyoruz. Keşke böyle bitmese diyenler olabilir, ama unutmayalım ki bireyler, toplumlar ve de iktidarlar kaderlerini kendi özgür iradeleriyle belirliyorlar." diye yazdı.

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