Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu hastalıklı zihniyete göre "uçaklar nerede?" diye soranlar, "yanıyoruz, yardım edin" diye çağrı yapanlar ya haindir ya da dış güçlerin ajanı

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin ormanlarının bir haftadan bu yana yandığını, söndürme uçakları olmadığı için gerekli müdahalenin yapılamadığını belirterek, "Türk Hava Kurumu uçaklarının neden hangarlarda çürümeye terk edildiğini soranlara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli diyor ki: “Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil.” Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “THK’nın elinde kullanılabilecek uçak yok” şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz.

Düğünlerden vakit buldukça işiyle ilgilenen THK’nın kayyım başkanı Cenap Aşçı önceki gün yaptığı açıklamada kurumun elindeki 6 uçağın uçabilir durumda olmadığını, bakım için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Ama sonra öğreniyoruz ki THK’nın kayyım başkanı da, Tarım Bakanı da bu konuda doğruyu söylemiyormuş. Öyle anlaşılıyor ki cumhurbaşkanını da yanlış bilgilendirmişler…" diye yazdı.

Sorumluluk makamındaki yetkililerin arasındaki kavgaların faturasını Türkiye'nin ödediğine işaret eden Ocaktan, "Maalesef büyük acılar yaşadığımız bu tür felaket dönemlerindeki beceriksizlikler, duyarsızlıklar ve krizi yönetememe halleri öylesine sıradanlaştı ki doğru dürüst üzülmeyi bile beceremiyoruz artık…

Ama esas milletçe hepimizi kahreden; hataların üzerini örtmek için her türlü ideolojik cambazlığı mubah gören kalpsizlerin halleridir. Çünkü bu hastalıklı zihniyete göre “Uçaklar nerede?” diye soranlar, “Yanıyoruz, yardım edin” diye çağrı yapanlar ya haindir ya da dış güçlerin ajanı…" ifadelerini kullandı.

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