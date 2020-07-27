Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu CHP, AK Parti'nin işine yaramıyor!

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 12 maddelik manifestonun ciddi değişime işaret ettiğine belirterek, "Şu bir gerçek ki Kılıçdaroğlu’nun demokratik söylemiyle CHP ülkeyi kutuplaştırıcı politikalardan uzak tutma yönünde önemli adımlar atıyor. Özellikle başörtüsü konusunu siyasallaştıran tavrından kurtulması Türkiye siyaseti adına önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ocaktan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef almak yerine AKP politikalarını eleştirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Ayasofya’nın açılışı ile ilgili de “Elinizde yetki var, konuşmayın, yapın. Bizim itirazımız olmaz” benzeri pozitif bir politika izlemeyi tercih etti. Eğer CHP Ayasofya’nın açılışına karşı çıksaydı, AK Parti açısından siyasal getirisi daha yüksek olurdu. Bu yüzden, Kılıçdaroğlu’nun politikaları AK Parti’nin pek işine yaramıyor." diye yazdı.

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