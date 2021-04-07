Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin hapiste çürümesini istiyorlar

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, büyük çoğunluğu ulusalcı-Avrasyacı çizgide olan emekli amirallerden Cem Gürdeniz'in "Mavi Vatan"ın mucidi olduğunu belirterek, "Gürdeniz daha önce bir video kanalında yaptığı konuşmasında iktidara ve “Türk Tipi” rejime övgüler diziyor, parlamenter sistemi yerden yere vuruyor. Diyor ki: “Ben zaten bu iktidarla görevimi fikirlerimle yapıyorum. Bu rejim çok güçlü bir rejim.” Görüldüğü gibi bu imzacı amirallerin önemli bir bölümü hiç de iktidardan farklı düşünmüyor, hatta “Mavi Vatan” hikayesinde olduğu gibi iktidara yol gösteriyorlardı.

Ayrıca unutmayalım, bu amiraller hukuk ve özgürlükler konusunda da aynen Cumhur İttifakı gibi düşünüyorlar. Ve Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin hapiste çürümesini istiyorlar, çünkü bu isimler özgürlükçü ve hukukun üstünlüğüne inanıyorlar, üstelik “Mavi Vatan”cı da değiller..." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli amirallerin yayınladıkları bildiriye ilişkin son derece makul konuştuğuna işaret eden Ocaktan, "Normalde böyle bir fırsatı yakalayan Erdoğan meseleye yüksek perdeden girer ve bu bildirinin üzerinde adeta dans ederdi. Ama yapmadı. Neden? Muhtemelen ulusalcılarla sürdürdüğü ittifaka zarar gelmesini istemiyor olabilir. Konuşmasında da yer aldığı gibi bildiriyi CHP ile irtibatlandırarak amirallere değil, daha çok CHP’ye yüklenecektir.

Nitekim Süleyman Soylu anında bir irtibat icat etti bile… İmzacılardan dördünün CHP üyesi olduğunu belirten Soylu, “Eleştirebilirsiniz ama gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinde en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz” dedi.

Kısacası aranan kan bulunmuştur, bundan sonra artık ulusalcı amirallerden çok CHP pataklanacaktır… Yeter ki ulusalcı-Avrasyacı müttefiklere bir şey olmasın…" ifadelerini kullandı.