Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bahçeli yeni sistemin ruhuna aykırı bir şey söylemiyor, bu sistem tek elden yönetilen bir 'itaat' sistemidir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, koalisyonun 'küçük ortağı' MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminin ruhuna uygun olmadığına yönelik açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Hepimiz için kabul edilmesi biraz zor olsa da, bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir sistemde hala “hukuk devleti”ni, “hukukun üstünlüğü”nü savunmaya çalışan Anayasa Mahkemesi gibi bir kuruma ihtiyaç yoktur. Çünkü biz artık bir hukuk devleti değiliz...

Eğer hukuk devleti olsaydık, PKK ve FETÖ örgütlerine destek iddiasıyla tutuklanan rahip Brunson, Trump’ın mektubuyla ülkesine gönderilmezdi. Eğer hukuk devleti olsaydık, beraat ettikleri halde AİHM ve Yargıtay kararlarına rağmen Osman Kavala ve Ahmet Altan yeni suçlar icat edilerek cezaevinde tutulmazdı.

Eğer hukuk devleti olsaydık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın “siyasi nedenlerle tutukluluğunun sürdürüldüğü” uyarısına rağmen cezaevinde tutmaya devam edilmezdi. Eğer hukuk devleti olsaydık, bazı isimlerin yüksek yerlerden gelen telkinleri beklemeden, hukukun gereği olarak tahliyelerini sağlardık." diye yazdı.

Yeni sistemin tel elden yönetilen bir 'itaat' sistemi olduğuna işaret eden Mehmet Ocaktan, "Dolayısıyla yeterince itaat etmeyen devlet kurumlarının, sivil yapıların ve de bireylerin sistemin içinden tasfiye edilmesi kaçınılmazdır. Düşünün ki Anayasa Mahkemesi’nin başında Zühtü Aslan gibi evrensel hukuk normlarına itibar eden değerli bir hukuk insanı var. Ve aynı zamanda mahkemede “hukuk devleti” ilkelerine inanan kıymetli hukukçular bulunuyor. Çok doğal olarak böyle bir hukuk kurumunun “itaatci” bir zihniyet yapısıyla hareket etmesi elbette beklenemez.

İşte Bahçeli’nin söylemek istediği tam da budur; bütün kararların tek merkezden alındığı yeni sisteme ayak uyduramayan, itaat etmeyi beceremeyen Anayasa Mahkemesi gibi kurumların lav edilerek emir-komuta zinciri içinde hareket edecek “Baş yücelik” sistemine uygun “Divan-ı Ali” kurulmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...