Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Artık bundan sonra faizlere ve kadınların ne kadar dövülüp dövülmeyeceğine Ayasofya imamı karar verecek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla Türk Lirası'nın itibarının yerle bir edildiğini, İstanbu Sözleşmesi'nden çıkılarak uluslararası hukuk normlarına veda edildiğini belirterek, "Düşünün ki Merkez Bankası darbesiyle ekonomide kelimenin tam anlamıyla “kara Pazartesi” sendromu yaşanmış ve Türk parası büyük değer kaybetmiş, ama AK Parti’nin “dış düşman” söylemlerinden güç alan birileri çıkıp “Faiz lobisi ve Londra baronlarının oyunu bozuldu” benzeri meczupluklarla etrafı kirletebiliyorlar.

Bu ifadeler, AK Parti’nin bizzat AK Parti’ye düşmanlık yaptığının en bariz göstergesidir. Manzara şu; faizi arttıran AK Parti iktidarı, Naci Ağbal görevden alındığı için “Londra baronlarının oyunu bozuldu” çığlıklarını atan da yine AK Partililer. Ne yazık ki etrafı kirleten bu ucuz trolcü zihniyeti bizzat AK Parti icat etti." diye yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'nde AKP iktidarının imzası bulunduğuna işaret eden Mehmet Ocaktan, "Şimdi, AK Parti’nin son yıllarda estirdiği hamaset rüzgarlarından beslenenler bunun bir “hukuk emperyalizmi” olduğunu ve bu emperyalist oyunun bozulmasını istiyorlar. Yani onlara göre, 2011’de sözleşmeye imza atarak emperyalist oyunun bir parçası haline gelen AK Parti’nin tövbe etmesi ve günahlarından arınması gerekiyor…

Evet Londra baronları ve hukuk emperyalizmi kaybetti… Artık bundan sonra faizlerin ne kadar arttırılıp arttırılmayacağına da, kadınların ne kadar dövülüp dövülmeyeceğine de Ayasofya imamı karar verecek…" ifadelerini kullandı.

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