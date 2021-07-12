Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti, toplumun farklı kesimlerinden gelmesi muhtemel oylardan umudunu tümden yitirmiş bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hemen arkasında yer aldığını belirterek, "Soylu aynı zamanda MHP lideri Bahçeli’nin bir temsilcisi olarak o fotoğraf karesinde yer alıyordu. Hemen belirtmek gerekiyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması AK Parti ile Kürtlerle arasındaki duygusal kopuşun tamir edilmesinin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş oldu." diye yazdı.

Tayyip Erdoğan'ın oy kaygısıyla Kürtlerle yeni bir başlangıç yapmayı istediğine işaret eden Ocaktan, "Yeni torba yasayla getirilen ve demokrasiye paydos niteliği taşıyan “kesintisiz OHAL” uygulaması da gösteriyor ki artık AK Parti, toplumun farklı kesimlerinden gelmesi muhtemel oylardan umudunu tümden yitirmiş bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra tek çare daha fazla korku ve daha fazla hamaset…" ifadelerini kullandı.

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