Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarının üzerinde kayyım görevi yürüten Bahçeli reform anlayışını bitirmekli kalmadı, kendi reçetesini deklare etti

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın istifasının ardından "hukuk reformu" açıklamasına işaret ederek, "AK Parti iktidarının üzerinde adeta bir kayyım görevi yürüten Bahçeli sadece reform arayışını bitirmekle kalmadı, aynı zamanda Erdoğan’a MHP’nin yargı reformu reçetesini de deklare etti.



Bu reçete aslında son derece kısa ve net:

HDP’nin kapısına bir daha açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalı, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın suçlulukları bir an önce tescil edilmelidir. Bahçeli’nin, ‘aydın müsveddeleri’, ‘kiralık kalem’, ‘sözde gazeteci’ ve ‘kimliksiz akademisyen’ olarak tanımladığı insanlar, insan hakları bildirisi yayınladıkları için toplumdan süratle temizlenmelidirler." diye yazdı.

Reform ve normalleşme hayalleri kurulurken, karanlık bir fotoğrafla karşı karşıya kalındığını belirten Mehmet Ocaktan, "Aslında bütün bu reform tartışmalarının nihai olarak bize nasıl bir özet sunduğunu iyi anlayabilmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’li yetkililerin Bahçeli’yi memnun etme yarışını dikkatle izlemekte yarar var. Dikkat ederseniz Adalet Bakanı’nın artık sesi hiç çıkmıyor, memleketin hızla bir “itlaf reformu”na doğru gittiğini görmüş olabilir mi acaba?

İlk günlerde neredeyse her gün ısrarlı bir şekilde reform ve normalleşme mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söylemlerini tekrar aşırı milliyetçi ve ulusalcı çizgiye çekerek, lisanı hal ile Bahçeli’nin onaylamayacağı hiçbir reformun yapılmayacağını söylemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...