Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarı yıllarca eleştirdiği tek parti CHP'sine doğru hızla ilerliyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, muhafazakâr kesimlerin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana CHP'nin tek parti iktidarını eleştirdiğini belirterek, "Nitekim AK Parti de kurulduğu günden beri ve özellikle de bugünlerde hala 70 yıl önceki CHP uygulamalarını eleştiriyor. Elbette o yılları eleştirmesinin hiçbir mahsuru yok, herkes de eleştiriyor zaten... Ama talihsizlik o ki bugünkü AK Parti iktidarı, kuruluş ilkelerindeki reformist kimliğini bir tarafa bırakarak yıllarca eleştirdiği 30’lu-40’lı yıllardaki tek parti CHP’sine doğru hızla ilerliyor." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, 70-80 yıllık demokrasi mücadelesi sonunda, parlamentonun neredeyse hiçbir işlevvi kalmadığını, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların devletin yan kuruluşu haline geldiğini ve her şeyin Ankara'da tek merkezde toplandığına işaret ederek, "Değişim kavramı daha çok pozitif anlamda kullanılmaktadır ve istikameti de hep geleceğe dönüktür. Bu çerçeveden bakıldığında AK Parti’nin 2011’e kadar gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümler pozitif istikamette atılmış reform adımlarıdır. Her ne kadar AK Parti’nin bugünkü uygulamalarını ‘değişim’ kavramıyla tanımlamak mantıken çok doğru olmasa da, bu durumu da bir bakıma geri vitese takılarak 1940’la dönüş istikametinde bir değişim olarak görebiliriz.

Kaderin cilvesine bakın ki Kemal Kılıçdaroğlu, 1940’ların otoriter uygulamalarının mirasçısı olan CHP’de değişim rüzgarları estirerek partiyi demokratik bir çizgiye çekmeye çalışırken, iktidarının ilk iki döneminde demokratik reformları hayata geçiren AK Parti, 1940’lı yıllar Türkiye’sine geri dönüyor. Meğer yıllarca tek parti dönemi hayali kurmuşuz da haberimiz yokmuş... " ifadelerini kullandı.

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