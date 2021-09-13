Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarı, dini bir kalkan gibi kullanarak muhaliflerini açıktan tehdit ediyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin dini değerlerin siyasetin, iktidar mücadelesi aracı olarak kullanmayı reddederek yola çıktığını belirterek, "Evet artık herkes biliyor ki AK Parti iktidarı din üzerinden siyaset üretiyor, dini bir kalkan gibi kullanarak muhaliflerini açıktan tehdit ediyor. Son günlerde özellikle Diyanet üzerinden toplumun farklı kesimlerini kışkırtmayı hedefleyen ‘siyaset oyunu’ bu politik aymazlığın en tehlikeli göstergesidir." diye yazdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binası açılışına katılmasının ardından başlayan tartışmaların endişe verici bir zemine kaydığına işaret eden Ocaktan, "İktidarın dini kullanmasından rahatsız olan herkesin bilmesi gereken şudur; bu toplumun asgari yüzde 65’i dindar-muhafazakar bir karaktere sahiptir, dolayısıyla onları rencide eden hiçbir hareketin başarılı olma şansı yoktur. Bu yüzden ‘laikçi’ kesimlerin Kılıçdaroğlu’nun değişim çizgisini izlemelerinde sayısız faydalar bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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