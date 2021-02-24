Karar yazarı Mehmet Ocaktan: 28 Şubat'ta başörtülü öğrencilerin haklarını savunan Prof. Üstün Ergüder'i uyarmak İçişleri Bakanımıza çok yakıştı

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında, ülkenin en saygın bilim insanlarından olan eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i hedef gösterdiğine dikkat çekerek, "28 Şubat’ın o zor günlerinde başörtülü öğrencilerin haklarını savunan ve Boğaziçi Üniversitesi’ne başörtüsü ayıbı yaşatmayan saygın bir bilim insanını uyarmak İçişleri Bakanımıza çok yakıştı doğrusu… AK Parti iktidarı bu şeref madalyasıyla(!) dünya durdukça övünebilir..." diye yazdı.

AKP'nin geçmişte neyi savunduysa, bugün tam tersini yaptığını dile getiren Mehmet Ocaktan, "Evet, epey bir süredir Türkiye “ben yaptım oldu” temeline dayalı dayatmacı bir zihniyetle yönetiliyor. Her sabah başka bir kabusla uyanıyoruz, bir siyasetçi çıkıyor demokratik haklarını kullanarak eylem yapan öğrencileri “terörist” ilan ediyor, bir başka siyasetçi ise “başlarının ezilmesi” gerektiğini söylüyor. Bu da yetmiyor ülkenin içişleri bakanı saygın bir bilim insanımıza ayar verdiği için ne büyük işler başardığını övünerek anlatıyor…" ifadelerini kullandı.

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