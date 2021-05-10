Karar yazarı Mehmet Ocaktan: 128 milyar dolardan ekmek büfelerini kapatmaya pek çok kötü yönetim örneği AK Parti'nin kaybediş hikayesi olarak kayda geçiyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, siyasi aklın özellikle kriz dönemlerinde işlemez hale gelmesi yüzünden iktidarın elinin ayağının dolaştığını belirterek, "Maalesef şu anda Türkiye’yi zor durumda bırakan en hayati mesele ekonomik krizden çok yönetim krizidir. Bir ülkenin ekonomik kaynakları sınırlı olabilir, zaman zaman konjonktürel olarak finansal daralmalar da yaşanabilir. Ancak iktidarlar zamanında gerekli tedbirleri alarak, en azından krizlerin uzun ömürlü olmasını önleyebilirler. Bu krizler kendi ürettiği krizler olsa bile…

Bugün AK Parti iktidarında öylesine bir yanlışlıklar silsilesi yaşanıyor ki makul bakış sahibi herkesin, bir iktidarın kendisini vuracağını bile bile özel krizler üretmesini anlaması mümkün değildir." diye yazdı.

AKP'nin sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra silinen "Yalan Üretim Merkezi" videosuna işaret eden Ocaktan, "En küçük zeka kırıntısından bile mahrum olan bu saçma sapan videodan da anlaşılıyor ki sanki iktidarın içinde bir el var ve “128 milyar dolar nerede?” sorusu unutulmasın diye kıt akıllıların hazırladığı bu tür videolarla iktidara yönelik tepki daha da güçlendirilmek isteniyor. Ve işin talihsizliğine bakın ki bu küçük skandalın savunucusu da AKP Medya-Tanıtım Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ…

Hasılı 128 milyar dolardan ekmek büfelerini kapatmaya, “neden elin arkada” soruşturmasından aşı tedarik krizine kadar pek çok kötü yönetim örneği, AK Parti’nin kaybediş hikayesi olarak kayda geçiyor. Ve galiba bu hali özetleyen tek cümle: ”Kendim ettim kendim buldum…” olacak." ifadelerini kullandı.

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