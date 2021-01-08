Karar yazarı Mehmek Ocaktan: Üniversitelerimizin kapısına kelepçe takan bir ülke olarak başkalarına demokrasi dersi vermek bize has bir özellik olsa gerek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ABD tarihinde örneği bulunmayan şekilde Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre toplantısını Donald Trump destekçilerinin bastığını belirterek, "Yaşananların Amerikan demokrasisi açından bir talihsizlik olduğu kesin. Ama aynı zamanda demokrasinin geleceği açısından bir şans... Evet eli baltalı totaliter bir zombi çıkıp bütün demokratik değerleri ve kazanımları yerle bir etmek için akıl almaz delilikler yapabiliyor.

Ama bir gerçek var ki demokratik kurumları, gelenekleri sağlam olan devletler her şeye rağmen demokrasiye sahip çıkmayı başarabiliyorlar, önemli olan da bu..." diye yazdı.

Başkanlığı tescillenen Joe Biden'ın Trump'a seslendiği açıklamaya işaret eden Mehmet Ocaktan, "Kongre baskınıyla ilgili Türkiye’den yapılan resmi açıklamaları görünce bir kez daha hayal kırıklığına uğradığımı belirtmem gerekiyor. Üniversitelerimizin kapısına kelepçe takan bir ülke olarak başkalarına demokrasi dersi vermek de herhalde bize has bir özellik olsa gerek. Galiba sürdürülebilir bir demokrasi inşa etmek bizim için hiç kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

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