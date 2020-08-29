Karar yazarı Kiras: Yedi düvele karşı büyük bir mücadele verdiğimiz iddiası tamamen kurgusal

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının pandemi gerekçesiyle yasaklanması; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı'nın ise geçen haftalarda binlerce kişinin katılımıyla Malazgirt Zaferi kutlamalarını düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Karar yazarı İbrahim Kiras, bugünkü yazısında söz konusu Malazgirt tartışmalarına tepki göstererek görüşlerini paylaştı. "Zayıf tarafımızı yakaladılar, elimizi kolumuzu kendi değerlerimizle bağlıyorlar. Zaten yedi düvele karşı büyük bir mücadele verdiğimiz iddiası da tamamen kurgusal. Yalnızca sağda solda hırçınlık çıkarıp buna karşı gösterilen tepkiyi iç siyaset kurgusu içinde bir yere yerleştiriyoruz" diyen Kiras yazısının devamında şunları kaydetti:

"İç siyasette sıkıntı olduğunda dış siyaset içerideki sıkıntıyı unutturabilir, dahası böyle durumlarda “bayrak altında toplanma refleksi” devreye gireceğinden dışarıdaki tablonun sıkıntılı olması kimilerinin işine bile gelir.

Ne var ki son derece tehlikeli bir kumar bu. Çünkü içeriyi yönelik bir kurgunun parçası da olsa dışarıda sergilenen hangi eylemin hangi tepkiye yol açacağını, hangi gelişmeyi tetikleyeceğini öngöremeyebilirsiniz. Kimilerinin umurunda da olmayabilir bu tabii ama ülkesinin çıkarını kendi kişisel çıkarından önde tutan kimselerin milli duygularla ele aldıkları meseleyi bir de aklın süzgecinden geçirmeleri milliyetçiliğin de gereği olmalıdır."

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"Ne var ki ekonomimizin durumu ortada. Yargı sistemimizin, eğitim sistemimizin durumu ortada… Ne ürettiğimiz ortada. Ne geliştirdiğimiz ortada... Gayrisafi yurtiçi hâsılamız ortada, borçlarımız ortada, bütçemiz ortada… Paramızın dolar ve Euro karşısındaki durumu ortada…

Bu tabloyu düzeltmek için, geliştirmek için çaba harcamakla olur milliyetçilik… Ve tam da buralardaki kusurları örtmek için, dikkatleri dağıtmak için milliyetçilik enstrümanını oyuna sokanlara aldanmamakla olur."

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