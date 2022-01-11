Karar yazarı Kiras: Türk ekonomisi, Nasrettin Hoca’nın göle çaldığı yoğurt mayası gibi tutması veya tutmaması tartışılır bir kafayla yönetiliyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kiras, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni ekonomik modele ilişkin olarak "Tutmazsa üzülürüm" sözlerini ve Hazine Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın "Dua edin tutsun" söylemine karşı "Yılbaşı piyangosu gibi çıkması veya çıkmaması ihtimal hesabına kalmış olan veya Nasrettin Hoca’nın göle çaldığı yoğurt mayası gibi, 'Tutması veya tutmaması' tartışılan adımlar atan bir kafayla yönetiliyor Türk ekonomisi." dedi.

Kiras, yeni ekonomik modelde TL'nin değerinin düşük tutulmasının amaçlandığı görüşüne ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Çin modeline geçmek öteden beri düşünülüyor idiyse neden önce 128 milyar dolar harcanarak kur kontrol altına alınmaya çalışıldı?

TL’nin değerini düşük tutmak politik bir tercihse niye bunca zaman 'dış güçlerin saldırıları' bahanesi kullanıldı?"

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