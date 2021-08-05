Karar yazarı Kiras: Kitleler halinde Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin, ilgili devletlerin yönlendirmesi dışında bu işi başarmaları kolay olmasa gerek

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Afganistan'dan gelen sığınmacılara ilişkin olarak, "Son zamanlarda Afgan göçmenler aradaki 2-3 bin km yolu kolayca kat edip İran’ı boydan boya geçerek Türkiye’ye geliyorlar kitleler halinde. Sayıları yüzbinlerle ifade edilen bu insanların ortada ciddi bir organizasyon olmaksızın, yani ilgili devletlerin izni ve yönlendirmesi dışında bu işi başarmaları kolay olmasa gerek" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Diğer yandan, ABD’li yetkililerin göç konusunda 'Afganistan’ın komşu ülkeleriyle görüştükleri' ifadesi veya Amerikalılarla çalıştıkları için Taliban’ın hışmına uğrayabileceği düşünülen binlerce kişinin 'İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini' söylemesi sürçülisan olamaz herhalde.

ABD ile yapılan görüşmelerde müzakere edildiği açıkça bilinen Kabil Havaalanı’nın korunması işini Türk askerinin üstlenmesi teklifi bile birçok bakımdan riskli ve kabul edilemez nitelikteyken, kapalı görüşmelerde daha başka tekliflerin görüşülmüş ve başkaca pazarlıkların yapılmış olabileceğini düşünmek bile korkunç" değerlendirmesini yaptı.

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