Karar yazarı Kiras: Kendince CHP’ye yön çizmeye çalışan belirli bir zümre için mesele AK Parti meselesi değil

Karar yazarı İbrahim Kiras, "Mesele AK Parti meselesi değil bugün kendince CHP’ye yön çizmeye çalışan belirli bir zümre için, bunların sayıları az. Ama sesleri çok fazla çıkıyor. Çünkü örgütlüler. Belki de CHP’nin yolunun üzerindeki en büyük risk, ittifakın seçmen tabanının aklını da karıştırabilecek bu örgütlü küçük grupların bitmeyen canlılığı" yorumunu yaptı.

Kiras, "Herkes bu iktidara aynı gerekçeyle mi karşı?" başlıklı yazısında, "CHP’nin bugünkü yönetiminin başlattığı dönüşüm çabalarından da hiç hoşlanmayan bu gruplar Tayyip Erdoğan’a karşı oldukları kadar Temel Karamollaoğlu’na, Ahmet Davutoğlu’na, Ali Babacan’a da karşılar. Devlet Bahçeli’ye karşı oldukları kadar Meral Akşener’e de karşılar. Aralarında fark görmüyorlar çünkü. Çünkü onların gözünde 'başka aşiretin mensupları' bunlar. Yani 'bizimkiler değiller'" ifadelerini kullandı.

Kiras, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yirmi yılda AK Parti’nin veya daha önce diğer sağ partilerin onca yanlışı oldu da CHP’nin hiç olmadı mı? Bugünlerde Kılıçdaroğlu boşuna mı geniş toplum kesimleriyle helalleşmek için yollara düştü?

Diğer yandan, AK Parti iktidarlarının ilk dönemlerinde oralarda görev yapıp sonra otokrasiye yönelim başladığında ayrılıp kendine başka bir yol seçenlerin bugünkü tablonun sorumluları olarak gösterilmesi ne kadar hakkaniyete uygun?

'Niye daha önce bırakmadınız, gidişatı o zamandan sezemediniz mi, neden bu kadar geç ortaya çıktınız' şeklindeki sitem ve eleştirilerin haklılık payı tartışılabilir ama bu kadroların bugünkü duruşlarını etkisizleştirme çabası iyi niyet eseri olamaz."