Karar yazarı Kiras: İran’ın doğu sınırlarından girip batı sınırlarından çıkan yüzbinlerce insanın göçü Tahran yönetiminin haberi olmadan mı gerçekleşiyor?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, son dönemde Afganistan'dan Türkiye sınırına gelen sığınmacılarla birlikte başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Bu insanların üç bin km. yolu ellerini kollarını sallayarak yürüyüp gelmiş olmaları ne kadar normal? İran’ın doğu sınırlarından girip batı sınırlarından çıkan yüzbinlerce insanın göçü Tahran yönetiminin haberi olmadan mı gerçekleşiyor? Türkiye’yi yönetenler bunu İran’a hiç sormuyorlar mı? Türkiye ile İran arasındaki sınır çok geniş olduğu için geçişlerin kontrol edilemediği izahı ne kadar kabule şayan? Öyleyse İran’da toplumsal bir kargaşa olsa ne olacak? İran nüfusunun yarısı buraya mı gelecek?" diye sordu.

Kiras, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara ilişkin olarak da, "Halbuki toplumda belirli hassasiyetlere yol açan Suriyeli sığınmacılarla ilgili mesele bu insanların varlığından ziyade bu insanların varlığıyla ilgili politikaların belirsizliği. Bu insanların büyük bölümünün ülkede kalıcı olacağını “sokaktaki adam” da biliyor ve söylüyor. Bunu söylemek siyaset üretmek değil. Siyaset üretmek kalacaklar için de gidecekler için de program ve proje hazırlamakla olur. Bu bir… İkincisi, Suriyeli sığınmacılar meselesinin ideolojik tartışma konusu yapılması, argümanların bilhassa ümmet, ensar, muhacir vs. kavramlarıyla ifade edilmeye çalışılması bazı kesimlerde farklı kaygılar uyandırıyor. Sayıları 5 milyonu bulan Suriyelilerin ve sayılarının yine 5 milyonu bulmasından endişe edilen Afganistanlıların 'Türkiye’nin demografisini dönüştürmek için' bir araç olarak düşünüldüğüne ilişkin komplo teorilerine kapı aralıyor" düşüncesini dile getirdi.

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