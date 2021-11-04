Karar yazarı Kiras: İnsansız hava araçlarımızla dünyayı fethedeceğimize inanan bir kitle var

Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidarın adım adım otokrasiye yöneldiğini söyleyerek, "Bu yönelimin gereği olarak rasyonaliteden uzaklaştı, kurumları etkisizleştirdi, toplumsal kutuplaşmayı arttırdı, güven iklimini ortadan kaldırdı, ahbap çavuş siyaseti ahbap çavuş ekonomisinin de önünü açtı. Son dönemde dolar kuru 10 TL seviyesine yaklaştı. Kişi başı milli gelir üst üste son yedi yıl boyunca sürekli azaldı. Enflasyon rakamları her gün rekor üstüne rekor kırıyor…" dedi.

Kiras, 'çözüm olarak' gerçeklerin hamaset perdesinin arkasına saklanmak istendiğini savunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede üretilen 'yerli savunma sanayii mitolojisi' her geçen gün biraz daha şişiriliyor. “Amerika, Avrupa bizden korkuyor, çünkü bizim ihalarımız sihalarımız var” nutukları atılıyor. İnsansız hava aracı üretimindeki başarı elbette önemli, elbette gurur verici ama maalesef “dünya lideri” olmak için yeterli değil.

'İhalarımızdan, sihalarımızdan korkan' ABD’nin savunma bütçesi 778 milyar dolar, en yakın takipçisi Çin’nin savunma bütçesi 210 milyar dolar. Türkiye’nin 2021 yılı savunma bütçesi bugünkü kurla 6 milyar dolar…

Dünya lideri olmak demek küresel çapta askeri etkinlik yeteneğine sahip olabilmek demek. Bunun şimdiki ölçütleri ise uçak gemilerinin, kıtalararası balistik füze sistemlerinin, caydırıcı nükleer gücün ve uydu sistemleriyle siber harp imkanlarının mevcudiyeti… Sözgelimi, dünyada 7 ülkenin uçak gemisi var (helikopter gemileri hariç). ABD’nin onbir, Çin ve İngiltere’nin iki, Rusya, Hindistan, İtalya ve Fransa’nın birer adet. Türkiye’nin uçak gemisi de yok, helikopter gemisi de. Ama insansız hava araçlarımızla dünyayı fethedeceğimize inanan bir kitle var.

'Üretken bir ekonominiz, eğitimli bir nüfusunuz, vizyoner elitleriniz ve bütün bunlar için de iyi işleyen bir devlet çarkınız yoksa dünyadaki yarışta geri kalırsınız' diyenlere de 'vatan haini' diyor bu kitle…"

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