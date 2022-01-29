Karar yazarı Kiras: İktidar, kendi masasında “Din elden gidiyor” siyasetinin dışında seçmenini yanında tutabilecek başka hiçbir enstrüman bırakmadı

Karar yazarı İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında ifade ettiği, “Din üzerinden siyaset yapmak, dini araç haline getirmek, din adına dışlayıcı bir siyaset yürütmek hem toplumsal barışa hem siyasi çoğulculuğa hem dine zarar vermektir” sözünü hatırlatarak, “Ne var ki belirli bir tarihten itibaren bugünkü iktidar partisi de toplumun dindar/muhafazakar çoğunluğunu seçmen tabanı olarak konsolide etmenin kolay ve kullanışlı bir siyaset yöntemi olduğunu fark edip bu istikamete yöneldi” eleştirisi getirdi.

Kiras, iktidarın kendi masasında, “Din elden gidiyor” siyasetinin dışında seçmenini yanında tutabilecek başka hiçbir enstrüman bırakmadığını yazdı.

İktidarı, “Son yıllarda en başta ekonomi olmak üzere birçok alanda sergilenen başarısızlıklar bundan başka yöntemlerle seçmenden oy isteme imkanı bırakmadığı için çaresizlikten daha da fazla sarıldılar bu yanlışa” diyerek eleştiren Kiras, “Bir diğer sorun iktidar partisinin sık sık iktidarda olduğunu unutmuş görünerek dini konulara ilişkin şikayetlerle halkın karşısına çıkması” dedi.

Sezen Aksu’nun yıllar önce yazdığı şarkı sözü sebebiyle linç edilmesini hatırlatan Kiras, “Sezen Aksu’nun şarkı sözlerinin dini değerlere hakaret içerdiğini düşünecek, bundan incinecek ve açılan sefere asker yazılacak kadar “cahil” de değil bu toplum” dedi.

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