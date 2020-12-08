Karar yazarı Kiras: Firmaların aşı siparişi kotaları doldu, Türkiye nedense bu konuda hiç acele etmedi

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, ABD, AB, Japonya, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin Çin ve Rus aşıları dışındaki bütün aşılardan sipariş verdiklerini belirterek, "Bizde ise tek kaynağa bağımlı olduğumuz için isteyenin istediği aşıyı olması mümkün olmayacak. Yetkililer “Biz Çin aşısını ücretsiz yapacağız, başka aşı isteyen olursa eczaneden alıp yaptırabilir” diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Eczanelerde başka aşıların olması için devletin ilgili firmalarla anlaşma yapması ve sipariş vermesi gerekir. Bu yapılmadı." diye yazdı.

Firmaların sipariş kotalarının dolduğuna işaret eden Kiras, "Zaten hepsinin toplam üretim kapasitesi önümüzdeki bir yıl içinde dünya nüfusunun yarısına bile aşı ulaştırabilecek seviyede değil. Ama Türkiye nedense bu konuda hiç acele etmedi. (Başkanlık sisteminde çabuk karar alınıp beklemeden uygulama imkânı var oysa!)" ifadelerini kullandı.

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