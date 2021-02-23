Karar yazarı Kiras: "Ben devletim" demeye başlamışsanız devlet aygıtını yönetme yetkinizin süresinin yeniden uzamayacağını görmüş olmalısınız

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Ben devletim' demeye başlamışsanız devlet aygıtını yönetme yetkinizin süresinin yeniden uzamayacağını görmüş olmalısınız." görüşünü savundu.

Kiras yazısında, "Bugün birilerinin ortalarda dolaşıp 'Ben devletim, bana laf söyleyen devlete karşı çıkmış olur' diye caka satmaları değil, devletin devlet olma vasfının giderek kemirilmekte oluşu asıl problem. Bu problemin bu dönemde çözülmesini beklemek artık gerçekçi de değil maalesef. Buna ilişkin çözümleri ileride çokça tartışacağız muhtemelen." düşüncesini dile getirdi.

Kiras şunları kaydetti:

"Ama tabii yaklaşık yirmi yıldır “milli irade, sivil siyaset, tam demokrasi, ortak akıl…” lafları edip duran bir kadronun bugün birden bire böylesine farklı bir retoriğe yönelmiş olmasının sebepsiz veya tesadüfi olmayacağı da muhakkak. Uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Bu sebep milletin desteğinin kaybolmuş görünmesi olabilir ancak."