Karar yazarı Kiras: Anlaşılan o ki iktidarı elde tutmanın artık risk altında olduğunun görülmesi karşısında harekete geçilmiş

Karar yazarı İbrahim Kiras, bugünkü yazısında iktidar kanadından, "CHP iktidara gelirse dinimizi yaşayamayız, başörtüsü yasaklanır" söylemlerinin arttığını ifade ederek, "Anlaşılan o ki iktidarı elde tutmanın artık risk altında olduğunun görülmesi karşısında harekete geçilmiş" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok geç kalmış tedbirin doğru tedbir olduğunu söylemek zor" diyen Kiras devamında şunları kaydetti:

“Biz gidersek şu gelir bu gelir” demek “negatif propaganda” yapmaya mecbur kalmış olmak demek. Negatif propaganda çaresiz kalındığında baş vurulan bir yoldur. Genel olarak da dünyada iktidarlardan ziyade güçsüz muhalefet partileri sığınır bu yönteme. Çoğunlukla da başarı getirmez.

Oysa “Hiç kimse ekonomiyi, dış politikayı, eğitimi, sağlığı, tarımı vs. bizim kadar iyi yönetemez” diyebilmesi gerekir iktidar olmak veya iktidarda kalmak isteyen partinin. Bunu söyleyebilecek, bu iddiayla ortaya çıkabilecek durumda değilse milleti öbürleriyle korkutarak oy istemesi çok fazla işe yaramayacaktır artık.

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