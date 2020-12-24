Karar yazarı Karaalioğlu: Yargının siyasetle iç içe geçtiği düzenden hukuk çıkmıyor, bu manzara iktidar dahil kimseye keyif vermiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Yargının siyasetle iç içe geçtiği düzenden hukuk çıkmıyor ve aslında bu manzara iktidar dahil kimseye keyif vermiyor." görüşünü savundu.

Karaalioğlu yazısında, "Ne var ki muhalif muvafık cümlenin, eksikliğinde karar kıldığı bir meseleye dönüşmüş olması hukuk problemimizi daha da içinden çıkılmaz kılıyor. Herkesin aynı şeyden şikayet etmediği böylelikle anlaşılıyor, çözüm imkansızlaşıyor. Bir taraf yüksek mahkemelerin bari kararlarına uyulmasını isterken, öteki bunu kategorik olarak reddediyor. Siyaset, kendi rızasıyla gerçekleşmeyen hukuku hukuktan kabul etmiyor. Meşhur ya da isimsiz davaların hali bunan ibarettir. Oysa, yargı kendi tabiatında yürümedikçe, kendini bağlayan kanunlar ve kurallar işlemedikçe ortaya çıkan şey, memnuniyet verici olsa da hukuk değildir." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Tartışmamız ve gündemimiz değişmek zorundadır. Siyasi gerilim devam ederse de etsin ama hiç olmazsa hukuk ve yargı üzerinden olmasın. Mahkemeler mükemmel değil ama hiç olmazsa hakimler, savcılar kendi zihinleriyle başbaşa kalsın; yetmezse de tartışmaları yüksek mahkemeler çözsün. Bu alana müdahale etmek, bu prosedüre engel çıkarmak ülkeyi bütün kavgalardan daha çok geriyor ve değersizleştiriyor. Yargının siyasetle iç içe geçtiği düzenden hukuk çıkmıyor ve aslında bu manzara iktidar dahil kimseye keyif vermiyor. Olanla olması gereken arasındaki fark büyüdükçe Türkiye’nin kaybı hem büyüyor hem de kaybın telafisi zorlaşıyor." ifadesini kullandı.