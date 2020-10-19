Karar yazarı Karaalioğlu: Sağımıza solumuza bakalım; bizden daha gergin ve kutuplaşmış ülke yok

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Sağımıza solumuza bakalım; bizden daha gergin ve kutuplaşmış ülke yok" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Türkiye kapasitesini, üretkenliğini ve moralini eksiltmekte, ufkunu küçültmekte ve atmosferini karartmakta kendisiyle yarışıyor. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan… Parlamenter sistemden başkanlık sistemine kadar değişmeyen ve asla geri adım atılmayan tek projemiz budur. Seneler geçiyor, sistem değişiyor, dünya dönüyor, salgın bile geliyor ama biz gerildikçe geriliyoruz… " düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Üstelik artık kutuplaşmanın kurumsallaşması aşamasına geçildi. Önce yeni baro sistemiyle avukatların safları belirlendi, şimdi de tabipler ve ardından bütün meslek grupları aynı yola sokuluyor. Doktor, mühendis, baklavacı, börekçi, herkesin safı belli olacak, herkesin tarafı bir kağıda yazılacak, herkesin kimliği ayan olacak. Olacak ki, kim hain kim vatansever, kim milli kim gayrı milli anlaşılacak! Hatta kim Türk, kim değil…" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın