Karar yazarı Karaalioğlu: Rusya ile iyi geçinmemizin sebebi "arabuculuk" ise krizin ulaştığı boyut katılmalı

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin konumuna ilişkin olarak, "Türkiye’nin defalarca teklif etmesine rağmen Rusya, Ankara’nın girişimde bulunma isteğine olumlu yaklaşmadı. Gelen son haberlerden anlaşılıyor ki eylemsiz ve tarafsız kalma politikamıza rağmen Putin bizden memnun da görünmüyor. Yine de arabulucu olmayı düşünmek güzel ve bir şekilde savunulabilecek pozisyondur. Ama böyle bir niyet taşırken krizin artık Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş olmaktan çıktığını ıskalamamak gerekir" dedi.

Karaalioğlu, "Meselenin bu boyutu Türkiye’nin arabuluculuk veya tek taraflı konuşma niyetinin ete kemiğe bürünmesinin, bir davet gerçekleşse de sonuç alabilmesinin imkansızlığını gösteriyor. El büyütüldü, ekonomik sonuçlar hesaplanamaz bir noktaya ulaştı ve en önemlisi de Batı siyasi, askeri, ticari üniteleriyle ve ortak bir politik perspektifle bir bütün olarak sahaya yayıldı. Müzakere edecek konular o kadar çeşitlendi ki problemin ulaştığı hacmi arabuluculukla yönetmek imkansızlaştı. Eğer, Rusya’yla iyi geçinme çabamızın tek gerekçesi “konuşabilir olmak ve arabuluculuk” ise bunu, krizin ulaştığı boyutu hesaba katarak gözden geçirmemizde fayda vardır" düşüncesini dile getirdi.

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