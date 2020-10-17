Karar yazarı Karaalioğlu: Rusya ile coşkulu ilişki, kontrolü elimizden çıkan, başarısız ve verimsiz bir yatırımdır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Rusya ile coşkulu ilişki, kontrolü elimizden çıkan, başarısız ve verimsiz bir yatırımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü yazısında AKP hükûmetinin Rusya ile kurduğu ilişkilerin "başlangıçta Avrupa ve ABD’ye karşı bir koz veya denge olarak düşünülmüş olabileceği" yorumunda bulunan Karaalioğlu, "Artık o işe de yaramayacak bir proje haline gelmiş bulunuyor" yazdı.

Karaalioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye stratejik ortağımız değil" sözlerini şöyle yorumladı:

"Rusya’nın Türkiye’ye dost, müttefik ve hatta partner olamayacağını görmemek mümkün değildi. En baştan da en sondan da görülüyordu. Ne var ki S-400’den nükleer santrale, nükleer santral için sınırsız mali ayrıcalıklardan uluslararası alanda Putin’in PR’ını yapmaya kadar, dünyaları verdikten sonra bazılarımızın Rusya’yı “stratejik ortak” olarak zannetmesi çok normaldir. Bir ülkeye daha bundan ne kadar açık olunabilirdi ki? Kimseye yapmadığımız ve yapamayacağımız tek taraflı fedakarlığı Rusya’ya yaptık. Suriye’de askerlerimizin şehit olmasındaki Rus parmağını ya da etkisini görmezden gelmek dahil…"